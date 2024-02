Piano Man. Mon histoire

Vous voici aux premières loges du spectacle de la vie remarquable de Christian Marc Gendron, artiste de renommée internationale qui carbure aux "mercis" de son public et que vous découvrirez ici dans plusieurs coulisses comme dans bien des points de bascule. Dans ce récit autobiographique où s'entremêlent humour, génie musical ainsi que moments tantôt joyeux tantôt douloureux, Christian Marc nous raconte son histoire, celle de Piano Man, un musicien qui a toujours tenu à semer amour et bonheur autour de lui parce que notre monde en a tant besoin. "Piano Man ", c'est aussi l'histoire d'un génie qui a su s'accomplir dans son art. Ce virtuose est longtemps resté dans l'ombre de ceux qu'il accompagnait sur scène, alors que peu de gens croyaient en lui. Puis vint le jour où il put enfin accéder au rang de superstar par un concours de circonstances qu'il nous relate dans ces pages. De Sylvain Cossette à Mario Pelchat, en passant par Luc Plamondon, Shania Twain, Dany Bédard, Brigitte Boisjoli, Stéphane Rousseau, France D'Amour, Marc Hervieux, Rock Voisine et bien d'autres artistes de renom, tous ont su l'appuyer dans sa montée vers la renommée. Son extraordinaire talent lui a aussi permis de prêter sa plume entre autres à Ginette Reno, Petula Clark, Luce Dufault et René Simard.