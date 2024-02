L'art-thérapie évolutive, sa symbolique. Les symboles majeurs et les 4 éléments

Les 4 Eléments, la Terre, l'Eau, le Feu et l'Air, sont les fondements de l'existence. La Terre accueille, l'Eau abreuve, le Feu réchauffe et l'Air ouvre à l'infini. Ces 4 Eléments sont présents dans de nombreuses expressions picturales et manifestent l'harmonie du monde. Ils sont très importants en art-thérapie évolutive. Ils permettent des analogies puissantes dans l'univers de la symbolique, des rêves, des synchronicités et de la rencontre avec l'inconscient. En art, les 4 Eléments sont sources d'inspiration. Que ce soit en dessin, peinture, modelage, collage, danse ou autres médiums, en Art-Thérapie Evolutive, les 4 Eléments soignent et nous rendent vivants. Ce livre a pour but d'aider les thérapeutes à comprendre la symbolique en Art-Thérapie et à l'interpréter, de façon à accompagner les êtres dans leur processus d'évolution et dans leur quête de sens.