T'es pas game 2. Le prochain niveau

"La vie est trop courte pour se faire suer ! Prends-toi en main et lance-toi dans l'aventure de T'es pas game 2. Tu ne le regretteras pas ! " Si tu as osé lire le premier tome, un best-seller qui a captivé des milliers de lectrices, tu sais à quoi t'attendre. Sinon, prépare-toi, car le voyage dans ce deuxième tome va te propulser dans des dimensions de développement personnel que tu n'as jamais explorées ! Techniques énergétiques puissantes ? Elles sont là ! Exercices pour te défaire de tes croyances, de tes patterns et de tes conditionnements ? Aussi ! Un défi qui te pousse au-delà de tes limites ? C'est exactement ça ! " T'es pas game 2 ", c'est une invitation ouverte à toutes celles qui veulent vraiment vivre du changement. Avec mon approche unique de Coaching en Génie Humain©, je te guide à travers un processus intense et transformateur. Que tu aies lu le premier tome ou non, ce livre saura t'aider à faire les prises de conscience nécessaires afin que tu vives de réelles transformations dans toutes les sphères de ta vie ! Ouvre-le et prépare-toi à vibrer comme jamais. C'est ton moment. C'est ta révolution personnelle.