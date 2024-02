Nous avons tous une histoire inspirante. Plus de 100 anecdotes

Animée par le souffle de l'inspiration, comme le vent qui a transporté bien des histoires, Martine Cédilotte nous fait voyager vers l'unicité dans la différence. Cet ouvrage a pour but de nous faire découvrir la magie qui nous habite. L'auteure nous invite subtilement à reprendre nos yeux d'enfant par des croisements de Mémoires de diverses enfances et chemins. Elle nous remet dans un état d'observateurs avec l'aide d'autres humains qui se sont prêtés à son jeu. Dans ce livre, quelques tournures sur des sujets inattendus nous sont dévoilées en douceur. Des petits et grands vents d'adaptation pour revenir à l'essentiel qui nous habite tous : l'amour et la paix. Chaque petite anecdote donne l'ouverture vers un questionnement qui nous personnalise et nous montre le trajet vers nos souvenirs, nos situations passées, présentes ou futures. Une façon illustrée et créative pour nous guider à trouver notre centre, au rythme unique de notre battement de coeur, celui qui nous murmure à l'oreille si nous nous y arrêtons pour bien l'écouter. De plus, l'aventure de cette lecture est aussi sensorielle ! Eh oui, des codes QR, remplis de téléchargements des divers collaborateurs, apportent une proximité innovatrice. Laissons-nous porter...