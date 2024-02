S'affirmer sans blesser. 9 stratégies pour éviter les chicanes

Nous ne pouvons pas vivre sans la présence, l'appui et l'amour des autres. Apprendre à s'affirmer de façon authentique et à exprimer adéquatement nos besoins, nos sentiments et nos opinions devient une approche indispensable à notre qualité de vie et celle des autres. La communication est le moteur numéro un de nos relations interpersonnelles. Lorsque la communication est rompue, la relation est également coupée. Ce livre vise donc à enrichir nos relations interpersonnelles. Il s'adresse aux personnes de tout âge souhaitant prendre leur place en classe, au travail, dans leur groupe d'amis, dans leur couple ou dans leur famille. Dans son style familier et concret, l'auteur nous montre comment ne pas accumuler les frustrations et à préserver notre équilibre émotif en exprimant ce qui est important pour nous, ce qui nous permettra d'éviter les conflits, les disputes et les chicanes.