Le couple plus fort que la douleur ! Construire une relation positive et saine malgré les douleurs chroniques

Plus de 100 millions de personnes souffrent de douleurs chroniques à travers le monde, soit 1 adulte sur 5. Pour ces personnes, les risques sont grands : stigmatisation, isolement, culpabilité face aux responsabilités professionnelles et familiales, exclusion ou encore perte d'emploi... Une douleur est considérée comme "chronique" lorsqu'elle est permanente ou intermittente sur plus de trois mois. Il peut s'agir de douleurs lombaires, de migraines, d'arthrose, d'un zona, d'une fibromyalgie, d'endométriose, de maladies digestives, etc. La douleur peut alors prendre le dessus, épuiser physiquement, moralement, voire assécher la relation amoureuse... Voici un échantillon de ce que cet ouvrage vous propose afin de vous aider à créer une relation aimante et durable : L'importance de jouer dans la même équipe que votre partenaire ; des conseils pratiques pour parler de votre état de santé, pour augmenter la place de l'amour et du plaisir dans votre relation ; développer l'autocompassion et maîtriser votre bien-être affectif afin de manifester davantage de joie ; découvrir quelle est la relation entre votre cerveau et votre douleur, et comment elle affecte votre relation ; apprendre à pimenter votre vie sexuelle malgré la douleur. Vous méritez qu'on vous aime, et peu importe votre état et votre niveau de douleur, vous êtes capable d'avoir une relation satisfaisante et passionnée.