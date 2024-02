La monodiète variée. Une véritable cure de jouvence

L'influence de l'alimentation sur la santé et le vieillissement est connue depuis bien longtemps. Vous souhaitez faire une cure de détoxification et de revitalisation efficace mais vous ne voulez ou vous ne pouvez pas faire un jeûne ? La monodiète est faite pour vous ! Le principe est simple, consommez un seul aliment sur une durée plus ou moins longue. Il est possible de varier l'aliment chaque jour, voire même à chaque repas du moment qu'un seul est ingéré lors du repas donné. La perte de poids ne doit pas être l'argument primordial, mais plutôt la recherche d'un regain d'énergie et de vitalité afin d'aider votre corps en respectant la dynamique des saisons.