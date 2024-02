Tout est toujours parfait ! L'art d'accueillir ce qui est

Nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir prendre conscience de nos forces intérieures afin d'arriver à vivre en cohérence et réaliser notre véritable potentiel. Mais arriver à connecter avec cette partie de nous, dans le "flow" de la vie et tout en accueillant ce qui est, n'est pas chose facile. Surtout lorsque le chemin pour y parvenir nous est complètement inconnu. Fidèle à sa philosophie selon laquelle "Tout est toujours parfait ! " , l'auteur nous propose de nous accompagner sur le chemin qui mène à la reconnexion par la pleine conscience. Avec son habileté à nous guider dans un style simple et sensible vers une meilleure compréhension de qui nous sommes vraiment, il nous éclaire le chemin, un pas à la fois, en utilisant tantôt l'humour et tantôt l'art du conteur. Laissez-vous porter dans ce voyage vers la reconnexion et une compréhension plus vaste des enseignements de la nature, en réveillant votre intuition, en apprenant à demander pour recevoir et en évitant les pièges de la connaissance. Vous y apprendrez l'art d'accueillir ce qui est, afin de se libérer des résistances et ainsi être la meilleure version de qui vous êtes vraiment. Ce livre est la somme d'outils efficaces d'amélioration de soi, un véritable cadeau du ciel que nous offre l'auteur, emballé de beaucoup d'amour et de grandes vérités.