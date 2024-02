Manuel complet de réflexologie - Coffret Livre + 3 révélateurs

Vous souhaitez prendre soin de votre corps et de votre esprit ? Vous souffrez de légères douleurs et irritations ? Vous aimeriez adopter une approche douce, préventive et holistique en complément de la médecine traditionnelle ? Découvrez la réflexologie ! Cette pratique héritée des traditions orientales est un moyen simple, rapide et efficace de vous soulager, d'améliorer la santé de vos systèmes nerveux, cardiovasculaire, respiratoire et bien plus encore. Vous n'aurez qu'à consacrer quelques minutes par jour au massage de vos zones réflexes afin de faire circuler l'énergie en vous. Les points de pression n'auront plus de secret pour vous. Pour cette nouvelle édition, le coffret paru en 2019 a été reconçu et rendu plus rigide. Il comprend toujours : un livre avec la liste complète des rapports bénéfiques de chaque zone réflexe sur les différents organes. C'est une édition revue et augmentée de "Découvrons la réflexologie" initialement publié en 1980. Trois révélateurs en couleurs (oreille, mains, pieds) qui, sous forme de roues, permettent au pratiquant d'identifier rapidement la pathologie et sa (ses) zone(s) réflexe(s).