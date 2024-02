Je ne demande pas grand-chose à la vie. Je veux juste être la meilleure. La meilleure élève, celle qui obtient toujours la note la plus élevée de la classe, peu importe la matière. La meilleure fille pour mes parents, qui ont déjà assez de préoccupations avec mon frère hyperactif, la ferme et le manque d'argent. La meilleure amie pour Katy, ma best depuis toujours, même si je sais qu'elle se sert de moi. Et, même, la meilleure des "victimes" . Celle qui a surmonté la plus terrible épreuve de toute sa vie : un enlèvement... Et sans aucune séquelle ! Bref, je veux exceller dans tout. Pourtant, quelque part en moi, il y a cette voix qui ne cesse de me répéter que je pourrais être plus-que-parfaite. Mais comment ? Arrête de bouffer, pauvre conne. L'histoire d'Annie est basée sur un fait vécu. L'anorexie n'est pas qu'une recherche absolue de la minceur. C'est la manifestation d'un profond mal-être, l'émergence d'une personnalité ultra performante, qui se fixe des objectifs irréalistes (pas seulement au niveau de l'image corporelle), et qui éprouve un sentiment de culpabilité constant lorsqu'elle n'y arrive pas. Au Canada, une adolescente sur trois souffre d'un trouble alimentaire, et une centaine de personnes en meurent chaque année. Les causes de l'anorexie sont nombreuses et complexes, voire insidieuses, ce qui la rend difficile à prévenir. Cependant, le rétablissement est possible, même s'il peut parfois être long et ponctué de rechutes.