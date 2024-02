Grimoire ancestral

A l'origine, un grimoire était un recueil dans lequel une sorcière ou un sorcier notait ses secrets et formules, consignait ses remarques, relatait ses expériences, ses erreurs et ses réussites. A travers les siècles, des lignées de sorciers tenaient ainsi de tels grimoires et les transmettaient à leurs descendants. Cet ouvrage est le résultat d'un lignage de ce type. Emilie Courts, sorcière moderne, témoigne de sa pratique de la sorcellerie naturelle dans son grimoire, issu d'une longue tradition familiale et ponctué d'anecdotes bibliographiques et d'annotations pratiques.