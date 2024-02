Phénomènes psychiques au moment de la mort. Suivi de La nouvelle révélation

...le présent livre réunit crois importantes monographies du célèbre psy-chiste italien, Ernest Bozzano. L'une traite des apparitions des défunts au moment de la mort ; la deuxième développe le cas des phénomènes de télékinésie en rapport avec des événements de mort ; la troisième s'intéresse aux phénomènes de médiumnité musicale. L'auteur écrit en préambule du livre que nous rééditons : "en tout temps et chez tous les peuples, on a remarqué que, durant la crise suprême de la mort, l'intelligence humaine donnait assez souvent des signes de perspicacité et de prévoyance extraordinaires, ou qu'elle était sujette à des perceptions de nature supranormale, partagées, assez fréquemment, par d'autres personnes présentes ou éloignées." En fin d'ouvrage nous avons ajouté le texte de Camille Flammarion intitulé La Nouvelle Révélation. " Le nom de M. Bozzano est universellement connu de tous ceux qui s'intéressent aux questions psychiques, métapsychiques et spirites. Membre du Comité de l'Institut Métapsychique International, M. Bozzano a vu déjà plusieurs de ses ouvrages traduits en français. Il écrit, d'autre part, dans plusieurs périodiques, et, notamment, dans la Revue Spirite, dont il est un des collaborateurs les plus assidus et les plus estimés. Doué d'un esprit scientifique précis et d'une logique rigoureuse, le maître italien appuie sur des faits la démonstration rigoureuse des manifestations spirites. " (B. P. S 1923)