Domhan Thios Tome 1 : Pardonne-moi

Pour Lia, livrée à elle-même depuis ses dix-huit ans, il n'y a qu'une seule chose qui compte. La vérité ! Découvrir qui est le commanditaire de l'assassinat de toute sa famille est devenu indispensable. Et pour ça, elle est prête à tout ou presque... Quand les sentiments se mêlent aux secrets, aux mensonges et aux multiples dangers que représentent les Domhan Thios, tout est remis en question. Le pardon est-il possible quand on vit dans la violence depuis la naissance ? Il y a toujours un prix à payer pour atteindre la résilience. Mais lequel ?