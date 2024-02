The Punisher L'intégrale : 1988-1989

Gary Saunders est condamné à mort mais la sentence n'est pas exécutée assez rapidement pour le Punisher. Ca n'est qu'un échauffement pour Frank Castle, dont la quête de vengeance va le conduire au Japon. Face au Caïd, l'anti-héros aurait-il trouvé un adversaire à sa taille ? De bien belles surprises pour les fans du Punisher, à l'occasion des 50 ans du personnage ! En plus de la saga inédite publiée dans l'album MARVEL MUST-HAVE de ce mois, voici un nouveau volume de son INTEGRALE qui contient pas moins de six épisodes jamais publiés en France ! Au dessin, on trouve entre autres Whilce Portacio (Wetworks), Erik Larsen (Savage Dragon) ou encore Larry Stroman (X-Factor)!