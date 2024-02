Iron Man l'Intégrale : 1981-1982

Tony Stark n'est pas le seul à constamment améliorer son armure : revoici Whiplash, avec de nouveaux pouvoirs et même un nouveau nom ! Iron Man et le Docteur Fatalis se retrouvent projetés dans le passé, à l'époque du Roi Arthur. Le Laser Vivant et la Licorne sont de retour. Et il est temps pour l'Avenger doré d'essayer une nouvelle armure ! Ce nouveau volume d'IRON MAN : L'INTEGRALE conclut le légendaire séjour de David Michelinie, Bob Layton et John Romita Jr sur la série. On retiendra en particulier l'aventure temporelle d'Iron Man et de Fatalis, très populaire auprès des fans !