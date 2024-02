Que ferait Mercredi ? Embrassez votre Mercredi intérieure et devenez l'impertinente qui sommeille en vous

Avez-vous toujours l'impression de donner la priorité aux autres ? De mettre vos priorités de côté pour rendre votre entourage heureux ? Avez-vous peur de dire "non" de crainte de passer pour le·la méchant·e de l'histoire ? Si cela vous semble familier, alors vous pourrez certainement adopter la philosophie et la sagesse de Mercredi Addams. Au cas où vous ne l'auriez jamais rencontrée, Mercredi Addams est une féministe intrépide, une icône authentique, sage et pleine d'esprit, qui se connaît, qui n'a jamais honte de qui elle est, et ne fait jamais de compromis pour n'importe qui. C'est une rebelle qui se bat toujours pour sa cause et ses valeurs. Au lieu de s'adapter aux autres, elle porte son individualité avec fierté. Et si les gens ne l'aiment pas, elle ne s'en soucie pas et ne fait rien pour leur plaire ! En découvrant le pensée et philosophie de vie de Mercredi, vous apprendrez à devenir maître de votre vie, à fixer des limites, à dire adieu aux relations qui vous épuisent, à embrasser les choses qui vous excitent, à aimer et vivre pour vous.