Le Grand Jeu

1885 : Constantinople est le théâtre d'un jeu d'espions sanglant. Le tsar est tombé et le Nouvel Empire russe est devenu la première dictature industrielle. Ses dirigeables géants, ses chars et ses exosquelettes à vapeur ont assis sa domination face à l'Alliance de l'Ouest. L'Empire ottoman est désormais l'objet de toutes les convoitises. C'est alors que le Primat Imperator russe s'apprête à restituer au sultan un diamant légendaire, le Shah... et Martina Krelinkova, aventurière et monte-en-l'air, est bien décidée à le dérober ! Mais à peine a-t-elle débarqué à Constantinople qu'elle découvre que sa soeur a disparu. Pour la retrouver sans renoncer à sa mission, elle va devoir mettre au jour les sombres intrigues du Grand Jeu... " Une aventure trépidante, au coeur d'une Constantinople de fer et de cuivre que n'aurait pas reniée Jules Verne. " Pierre Pevel