Gym douce et yoga sur une chaise. 150 exercices et postures simples et efficaces

" Etre à l'écoute de son corps, tout en développant ses capacités physiques, mentales, respiratoires ? : tels sont les objectifs de ce guide pratique. " Vous souhaitez entretenir en douceur la souplesse et la mobilité de vos articulations ? Vous voulez développer votre force musculaire et votre capacité respiratoire, tout en bénéficiant des effets de la relaxation et de la méditation ? La chaise, cet objet anodin du quotidien, pourrait bien devenir le vecteur privilégié de votre forme ! En effet, la chaise peut aisément sortir de son rôle d'élément de mobilier pour devenir un appareil de fitness hors pair, accessible à tous – y compris aux personnes à mobilité réduite – et en tous lieux. Chacun peut l'utiliser dans la plus grande simplicité, quelle que soit son aisance corporelle, pour effectuer les exercices appropriés d'entretien de son corps. Ce guide vous propose 150 exercices et postures ainsi que de très nombreuses variantes et progressions, afin de faciliter votre pratique et de vous permettre de devenir un acteur lucide et actif dans la préservation de votre capital santé ! Jacques Choque est éducateur sportif diplômé d'Etat, professeur de yoga-relaxation, conférencier et formateur. Il encadre régulièrement des cours pour adultes et est également l'auteur d'Invitation à la méditation et de Respiration et Pranayama, aux Editions Jouvence.