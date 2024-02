Décodage biologique santé de la peau. 2e édition

Conscientisez les mots de votre peau et soigner sa cause émotionnelle : et si l'eczéma exprimait un besoin de mettre de la distance sociale ? L'acné serait-elle une forme de dévalorisation personnelle ou ressentie ? Le Décodage Biologique aborde la santé sous l'angle de la somatisation, où chaque symptôme correspond à un ressenti, à une émotion bloquée. Christian Flèche décrit de façon détaillée les différents organes et leurs fonctions, avant de dresser un panorama des liens entre les émotions et les symptômes. Vous trouverez la description des ressentis biologiques, de nombreux exemples et des pistes pour sortir des blocages et schémas dysfonctionnels que vous rencontrez.