L'ABC de la SCI familiale. L'indispensable fiscal, financier et comptable pour investir dans l'immobilier avec ses proches

La Société civile immobilière familiale n'a jamais autant eu le vent en poupe. Cette structure qu'on peut créer en quelques minutes sur Internet permet en effet de réaliser des investissements immobiliers importants tout en restant facile à gérer et en offrant des avantages fiscaux à ses associés. Cet ouvrage, fruit de l'expérience de son auteur en fiscalité immobilière et des sociétés, donne tous les éléments pratiques, juridiques, comptables et fiscaux pour construire et gérer une SCI familiale de la manière la plus efficace. En évitant le jargon trop technique, en ne minimisant pas les inconvénients ni les pièges à éviter et en illustrant son propos d'exemples concrets, c'est l'outil idéal pour permettre aux investisseurs débutants comme chevronnés de goûter aux blandices de la SCI familiale en toute sérénité.