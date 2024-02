Le management dans un environnement dynamique. Concepts, méthodes et outils

Une entreprise ne peut être viable à long terme que si elle intègre à sa stratégie l'innovation et le changement. Le livre expose toutes les notions de base du management afin d'agir en tenant compte de la complexité qui entoure l'entreprise en tant que système vivant. La première partie apporte tous les concepts et méthodes de base utiles à la compréhension générale de la gestion d'entreprise. La deuxième partie met en évidence le management orienté systèmes pour expliquer les interactions entre les éléments de l'entreprise et son environnement. La troisième partie s'articule autour de la gestion d'entreprise et le rôle qu'y tiennent la stratégie, la structure et la culture. Enfin, la quatrième partie porte sur le développement de l'entreprise vers l'innovation et le changement. Ce livre fournit les bases du management aux étudiants en économie et aux étudiants suivant une formation continue en management. Ces bases du management pourront également être utilisées par les professionnels.