Ce pauvre chat, qui ne possède qu'un chapeau à trous, cherche de quoi dîner. De village en village, toutes les portes se ferment au passage de l'étranger. Mais le chat est rusé. Au beau milieu d'un village, il clame qu'il va faire une délicieuse soupe au caillou ! Intrigués, les villageois sortent de chez eux. Un conte traditionnel "La soupe au caillou", un conte sur le partage et la générosité. Un conte intemporel à découvrir à petit prix. Une fabrication solide Du papier indéchirable et un petit format en font un livre facile à emporter, pour pouvoir le lire et le relire partout.