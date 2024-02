Celles et ceux qui ont transformé le monde. Pelé

Découvre comment Pelé a marqué l'histoire du foot ! Le petit Edson naît au Brésil dans une famille pauvre, et il n'a d'autre choix que de travailler après l'école pour gagner un peu d'argent. Mais il a un rêve que lui a transmis son père : devenir footballeur professionnel. Avec de l'entraînement et beaucoup de persévérance, celui que l'on commence à surnommer Pelé se fait remarquer par de grands entraîneurs. Et un peu plus tard, par celui de l'équipe nationale, en route pour la mythique coupe du Monde de 1958... Pelé ne le sait pas encore, mais sa carrière s'apprête à transformer le monde.