33 clés de transformation intérieure . Protocoles initiatiques et vibratoires pour révéler votre lumière, Edition

A travers 33 clés et codes de transformation, libérez-vous de vos blessures émotionnelles, de votre passé et de vos mémoires karmiques et transgénérationnelles. Lors de ce parcours initiatique, près de 100 activations vibratoires, rituels, pratiques, soins, prières, mantras et décrets vous sont révélés pour vous accompagner dans cette transformation : bilan de vie, décrets pour se libérer des mémoires du passé ou transgénérationnelles, pour annuler les voeux, grande prière de purification, soin de guérison de l'enfant intérieur, protocole de transformation des émotions négatives pour regagner la paix intérieure, prières pour le corps, rituel de lâcher-prise, de pardon...