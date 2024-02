La mystérieuse bibliothèquede Blackwood Abbey. Edition

D'un trait de plume, Ivy Radcliffe, 23 ans, devient Lady Hayworth, propriétaire d'un vaste domaine dans les landes du Yorkshire. Ivy n'a jamais entendu parler de Blackwood Abbey, ni de l'ancienne lignée dont elle est issue. N'ayant rien pour la retenir à Londres depuis la perte de son frère durant la Grande Guerre, elle se dirige vers sa nouvelle maison. Mais l'atmosphère du manoir est pesante, les serviteurs réservés et méfiants. Cependant, un trésor l'attend derrière les portes closes : une magnifique bibliothèque. Malgré les avertissements énigmatiques du personnel, Ivy se sent irrésistiblement attirée par ses étagères poussiéreuses, où des oeuvres familières se mêlent à des textes étranges et ésotériques. Elle sent aussi quelque chose d'autre dans la bibliothèque, une présence qui semble avoir sa propre volonté... Des rumeurs tourbillonnent dans le village sur les anciens propriétaires, sur les fantômes et les malédictions, et sur un manuscrit énigmatique. A mesure que les événements deviennent de plus en plus sinistres, il appartiendra à Ivy de découvrir les mystères de la bibliothèque afin de récupérer sa propre histoire, avant qu'elle ne disparaisse à jamais.