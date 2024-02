Rooster Fighter - Coq de Baston Tome 6

Pour la justice, il se battra bec et griffes ! Cocori-K. -O. ! Alors qu'Elizabeth, Keiji et Keisuke se lancent à corps perdu dans une bataille contre les kijin, Piyoko s'aventure à l'intérieur de Morio, bien déterminée à le débarrasser du parasite qui le corrompt ! Mais la puissance des kijin dépasse de loin celle des kijû, qui se retrouvent rapidement en difficulté, d'autant que Keiji refuse de coopérer avec son frère ! Les deux coqs sauront-ils mettre leurs différends de côté pour libérer Morio Ecrit et dessiné par Shu Sakuratani, Rooster Fighter est un manga qui a su conquérir le coeur des lecteurs de nombreux pays. Action, parodie et humour sont au centre de ce récit survitaminé.