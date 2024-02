Le management selon les Tontons flingueurs

Leadership, incompétence, luttes entre collègues : les Tontons flingueurs est l'un des films culte sur le leadership et Georges Lautner nous offre avec Fernand Naudin, Maître Folace ou encore les frères Volfoni, un cours magistral de management en situations complexes. A vous de vous inspirer de leurs méthodes... ou pas ! Benoît Aubert décrypte pour vous les secrets du management caché dans les scènes cultes de Georges Lautner. Postures des personnages, dialogues et comportements : devenez un manager de talent grâce aux nombreux exercices et risquez-vous au brutal, au bourre-pif et au bizarre.