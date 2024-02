J'arrête le gluten

Passer au " sans gluten " cela peut être une mode pour certains, mais une petite révolution pour des milliers de gens ! Ce cahier s'adresse aux personnes intolérantes ou sensibles au gluten, ennuyées par un intestin irritable ou suivant le régime Seignalet, afin de leur livrer un programme clé en main. L'auteure ayant totalement exclu le gluten de son alimentation – sans aide nutritionnelle –, livre son expérience et partage ses conseils, ses astuces et ses recettes. Pour que la transition soit la plus naturelle possible, elle a mis au point un plan d'action en 3 semaines en agissant sur la compréhension des divers troubles provoqués par le gluten, la modification des habitudes alimentaires et le maintien d'une bonne santé psychique et d'une vie sociale épanouie. Mais ce n'est pas facile de renoncer aux pain, pâtes, pizzas, muesli ! Il y a des pièges à éviter, des réflexes à intégrer, de nouvelles manières de cuisiner à maîtriser. Parmi les enseignements phares de ce guide, vous retrouverez : Comment bien organiser sa cuisine Bien lire les étiquettes et choisir les bons substituts (tous les produits diététiques estampillés " sans gluten " ne sont pas sains ! ) Comment adapter ses recettes préférées Comment ne pas renoncer à manger au restaurant, entre amis, pendant ses vacances