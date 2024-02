ATSEM/ASEM externe, interne, 3e voie catégorie C. Cours et QCM en 90 fiches, Edition 2024-2025

L'ouvrage propose à travers 90 fiches : un test d'auto-évaluation pour planifier votre préparation ; toutes les connaissances générales et professionnelles indispensables sur l'école maternelle, l'enfant à l'école maternelle, la sécurité, l'hygiène et les collectivités territoriales et le cadre statutaire de la Ville de Paris ; les conseils et remarques du formateur pour connaître les attentes du jury pour l'écrit et l'oral ; 300 QCM corrigés ; une boîte à outils contenant les mots clés à retenir, les sigles à connaître et les sites et livres utiles. OFFERT en ligne : 50 flashcards interactives de vocabulaire.