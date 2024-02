Petit Futé Iles Grecques. Edition 2024

Les îles grecques ont bien plus qu'une seule histoire à nous raconter. Le patrimoine culturel et artistique hors norme est omniprésent dans chacun des villages traversés : chapelles byzantines, ruines, cloîtres. Terres de contrastes aux multiples écosystèmes, les îles regorgent d'une variété de paysages : entre montagnes et étendues de plage, les promenades à faire sont saisissantes. L'archipel possède les deux hôtes les plus accueillants du monde : le soleil tout d'abord, présent toute l'année. Chaleureux, les habitants offrent sans compter les vins originaux de leur pays accompagnés de mezzes cuisinés avec l'huile d'olive, nectar de l'arbre sacré de l'Olympe. Les épicuriens trouveront à travers ce de quoi être comblés : toute occasion est bonne pour faire la fête.