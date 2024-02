Tout le DSCG 1 - Gestion juridique fiscale et sociale. Révision, Edition 2024

Cet ouvrage de fiches mémos synthétiques permet une révision efficace du cours. L'ouvrage couvre les 6 grands thèmes du programme (180h de cours) - L'entreprise et son environnement (50h) - Le développement de l'entreprise (20h) - Le financement de l'entreprise (20h) - De l'entreprise au groupe (40h) - La pérennité de l'entreprise (40h) - Les associations et autres organismes à but non lucratif (10h)A jour des dernières réglementations juridiques, fiscales et sociales (dernière loi de finance) Rédigé par une équipe de juristes et de fiscalistes. A utiliser en complément du manuel de cours DSCG 1 - Gestion juridique, fiscale et sociale !