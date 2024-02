Cahier d'exercices de français CP

Des exercices pour aborder tout le programme de l'année : Apprentissage de la lecture, avec des autocollants pour manipuler les sons et les mémoriser plus facilement Etude de la langue (grammaire, orthographe, lexique), avec de petits personnages mascottes pour commencer à reconnaître les natures grammaticales Une structure simple et rassurante : une seule notion par page, avec des exercices d'entraînement ludiques pour progresser + Corrigés détachables au centre du cahier