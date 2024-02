L'empire de l'urgence, ou la fin de la politique

Depuis plus de vingt ans, d'événement en événement, d'attentat terroriste en crise sanitaire, l'urgence s'est immiscée dans notre quotidien. Elle ne suspend plus seulement le droit, mais aussi la vie collective, sociale, politique, et notre existence privée. Cet essai mobilise les racines conceptuelles de l'état d'urgence et les travaux de philosophes (Carl Schmitt, Walter Benjamin, Giorgio Agamben) pour éclairer l'extension progressive des mesures d'urgence, des droits et des libertés sur lesquels elle empiète : au coeur de la machine étatique, l'urgence prolonge le processus depuis longtemps amorcé de précarisation des structures sociales et du fonctionnement démocratique.