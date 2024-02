Cybersécurité et hygiène numérique au quotidien. 129 bonnes pratiques à adopter pour se protéger

Préservez votre sécurité dans un monde toujours plus connecté ! L'hygiène numérique correspond aux gestes simples que tout un chacun doit mettre en oeuvre, chaque jour, pour vivre sereinement dans un monde numérique en se protégeant des risques qui s'y sont développés (vol de données, fraudes, arnaques, etc.). Pour maintenir en pleine santé votre ordinateur, téléphone ou tablette, découvrez 129 bonnes pratiques à adopter et organisées selon ces huit thématiques : les bonnes manières de choisir et gérer ses mots de passe ; la divulgation, volontaire ou non, de ses données personnelles ; la gestion de ses données numériques et leur traçabilité ; les principales arnaques et fraudes en ligne et comment s'en protéger ; la protection de ses canaux de communication (box, VPN, etc.) ; la sécurisation de ses moyens de communication sur Internet ; la conservation de son matériel informatique ; l'anticipation des menaces et la sauvegarde de ses données. Grâce à son écriture simple, accessible et à de nombreuses mises en situation, ce livre pratique rend compréhensibles les subtilités techniques de notre monde numérique.