Le prix de la liberté Tome 2 : Reclaim

Des choix. Tout le monde en fait. Du plus banal au plus inimaginable, un seul choix peut changer la trajectoire de toute une vie. Le choix de ma mère a été de nous abandonner à notre père violent. Le choix de mon frère a été de venger son âme soeur, le laissant le coeur brisé en prison. Le choix de Camden Cole a été de tomber amoureux d'une fille qui n'avait rien d'autre à lui offrir qu'un chagrin d'amour. Et moi, j'ai choisi de le laisser partir. Camden, mon meilleur ami, l'amour de ma vie. Des choix. Tout le monde en fait. Mais le mien allait tous nous détruire. #RomanceContemporaine #FriendsToLovers #MF "Aly Martinez est une des meilleures autrices que je connaisse. Vous devez absolument lire ses romans". Meghan March, autrice de la série Mount, best-seller du New York Times "Je n'arrivais plus à le lâcher ! Ne commencez pas ce livre tard le soir, car vous n'allez pas pouvoir le poser avant l'aube". Sarina Bower, autrice de la série The Ivy Years, best-seller de USA Today "Aly écrit vraiment avec son coeur. Elle ose aborder tous les sujets et c'est ça qui rend ses histoires inoubliables. C'est aussi ce qui fait que j'achète ses romans les yeux fermés". Jewel E. Ann, autrice Bookmark de Brutal Love