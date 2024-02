Shiatsu des 5 extrémités

Dans ce livre, Serge Villecroix souhaite donner une méthode simple et à la portée de tous. "Shi" se traduit par "extrémités" , sous entendues : mains, coudes et pieds. "Atsu" veut dire "pression" . Pour pratiquer sur l'ensemble du corps, 3 à 4 ans de formation sont nécessaires. En revanche, vous pourrez pratiquer sur les 5 extrémités simplement en suivant les conseils de ce livre. Les bienfaits en seront immédiats et tout aussi notables. Ce livre est conçu de façon à permettre la mémorisation facile du déroulement d'une séance.