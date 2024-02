Oligo-éléments et sels minéraux. Les nutriments qu'il vous faut

Les oligo-éléments jouent un rôle essentiel au même titre que les vitamines. Mais ils sont encore moins bien connus, et pour certains, non encore explorés. Dans ce livre, l'auteur établit une différence entre les formes organiques et minérales, et les sels métalliques potentiellement toxiques. Cet ouvrage est à la fois un livre explicatif et un manuel d'utilisation pratique. D'une part il détaille avec précision et clarté le rôle de chaque oligo-élément, illustrant clairement les besoins, les signes de carence, les sources alimentaires, et les risques avérés de certaines formes chimiques comme le silicium, le lithium, le fluor même - études internationales à l'appui. Et d'autre part il propose des tableaux et des résumés des indications qui en font un "bréviaire" à utiliser tous les jours.