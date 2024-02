Naître pour guérir et s'élever. Un guide pour prendre soin de soi en tant qu'enfant d'un parent atteint de maladie mentale

Véronique Morissette a personnellement souffert silencieusement de la réalité et des conséquences (proche aidante en tant qu'enfant, urgences suicidaires, négligence, parentification, etc) d'avoir un parent atteint d'une maladie mentale. Adulte, elle a eu à se soigner et à se reconstruire afin de traverser une série de deuils en lien avec son parent malade. Constatant l'impact sur son propre cheminement et sur celui de très nombreuses personnes, Véronique Morissette entreprend l'écriture d'un guide pour aider les gens aux prises avec la même dynamique à se libérer et à évoluer sainement et consciemment par la suite. La mission de ce guide est de fournir aux lecteurs des moyens pour les aider à soigner leur coeur d'enfant. Ils seront donc invités à identifier et sortir des patterns familiaux, à retrouver et prendre leur juste place dans le système familial, à affronter et accepter les deuils que la situation exigera d'eux, à reconnecter à leur propre essence au-delà des préjugés et à développer une perspective nouvelle des enjeux familiaux et relationnels. Un livre remarquable, fort utile et très d'actualité à notre époque où la maladie mentale est plus que jamais reconnue et comprise par le public.