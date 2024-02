Grammaire pratique du français. De la phrase au morphème

Par une démarche qui va du large - la phrase, comme constituant du texte - à l'étroit - le mot, le morphème, en passant par l'échelon du syntagme -, on a tenté de décrire l'ensemble de la morphosyntaxe, grammaticale et lexicale, du français, en équilibrant du mieux possible l'inventaire organisé des formes, et l'exploration de leurs sens et de leurs usages.