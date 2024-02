Survivre au suicide d’un proche. Fortifier l'espérance

Longtemps considéré comme honteux, verrouillé dans les " secrets de famille ", le suicide est souvent vécu comme un fardeau de culpabilité pour les proches. Il est pourtant bienfaisant de pouvoir en parler ouvertement et de partager sa douleur. L'acte du suicide est la conséquence d'une souffrance trop lourde à porter, d'une douleur devenue insupportable, dont la seule issue est de partir. Le but est de chercher la paix, mais par un chemin erroné. Or le Christ n'est pas venu pour condamner le monde mais pour le sauver. Ces lignes, émaillées de témoignages, voudraient fortifier l'espérance des personnes en deuil : pourquoi n'a-t-on rien vu venir ? Qu'en est-il de leur salut ? Comment les rejoindre dans la foi ? Un chapitre est aussi consacré au " suicide assisté " : est-ce réellement une mort douce ? Quel regard chrétien porter sur cet acte ? Qu'en dit l'Eglise ? Enfin, des prières et des textes méditatifs sont proposés pour aider à avancer et à trouver la paix.