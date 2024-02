Les frontières dans les relations humaines. Comment être à la fois séparé et relié

Cet ouvrage est le fruit de 25 année de formation et de thérapie sur le thème des frontières humaines. L'ouvrage les définit, explicite leur formation, donne des indications précises pour créer et maintenir des frontières saines, avec des exercices inédits, et montre pratiquement comme les frontières, leur absence ou leur exagération influencent nos relations, notre identité et notre estime de soi. L'art de rester soi tout en ayant de bon rapport avec les autres et sentir proches d'eux. Ni fusionnel, ni emmuré ni dépendant.