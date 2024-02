Travis Tome 17 : Les Pluies sèches

Sur Mars, Travis retrouve Seaside et son équipage qui conduisent Carmen, gravement blessée, à l'hôpital. Travis veut l'aider mais elle ne pense qu'à se venger de Dario Fulci. Pendant ce temps au Danemark, une multinationale s'approprie le réseau de distribution d'eau et provoque une pénurie. Les événements se précipitent lorsque Fulci est assassiné et que Carmen est la principale suspecte...