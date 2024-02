Au chant des grenouilles. Tome 1 Urania, la Sorcière

EDITION SPECIALE EN TON SEPIA DE CETTE SERIE-CONCEPT JEUNESSE, CREEE PAR BARBARA CANEPA, COSCENARISEE AVEC ANAÏS HALARD ET DONT CHAQUE TOME EST DESSINE PAR UN AUTEUR DIFFERENT. L'univers graphique du premier opus est créé par le très talentueux Florent Sacré, ex-directeur artistique d'Ubisoft à l'origine de jeux vidéo aussi célèbres qu' "Assassin's Creed" , "Les Lapins crétins" , ou encore "Rayman" ... "Au chant des grenouilles" invite petits et grands, en quête de repères, au coeur d'un univers anthropomorphique, afin de leur faire découvrir la lecture enchanteresse des signes et des secrets qu'offre la nature. Sous la forme d'histoires en BD mettant en scène les aventures de plusieurs familles d'animaux, entrecoupées par des pages pédagogiques illustrées par Giovanni Rigano, "Au chant des grenouilles" s'annonce comme une série résolument ludique, écologique et didactique.