Le petit guide de l'herboristerie. Histoire, préparation et bienfaits

Un guide pratique pour connaître l'histoire de l'herboristerie, les principales techniques de préparation des plantes et leurs bienfaits. Découvrez la richesse du monde des plantes grâce à ce guide détaillant les vertus, les secrets de préparation et l'histoire de l'herboristerie. Des conseils de bien-être aux allures végétales, qui vous donneront des clés pour apaiser de nombreux maux. Grâce à ce petit guide très complet, vous pourrez découvrir et apprendre les bienfaits d'une cinquantaine de plantes, afin de mieux les utiliser dans votre vie quotidienne.