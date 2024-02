Pumpkin Night Tome 3

Kazuya finit par apprendre la vérité au sujet de l'incident qui a défiguré Naoko lors d'une nuit d'Halloween. Mais maintenant que la lumière est faite sur les raisons qui poussent la jeune fille à se venger, Kazuya et elle sont confrontés à une force contre laquelle même la police ne peut lutter... Au moment où Naoko passe de prédatrice à proie, elle reconnaît être l'invincible Pumpkin Night, qui apparaît au coeur de la nuit noire. Tandis qu'Halloween approche, une nouvelle menace s'avance dans les ténèbres... Un récit sanguinaire pour les amateurs de slasher movie, à ne pas mettre entre toutes les mains ! "Un récit tortueux et indomptable". Coyote Mag "Un must". L'éclaireur Fnac