A l’intérieur

Victor Cadene, artiste aux multiples pratiques, réalise des scènes décoratives en deux dimensions à partir de ses dessins qu'il découpe et assemble en collages. Plus que la précision du trait, c'est la spontanéité de la composition qu'il recherche et l'émotion de la couleur, essentielle à son travail. Il la veut opulente et théâtrale, oscillant entre exubérance et harmonie. Une profusion de détails animent ses oeuvres qui traduisent son intérêt pour les arts décoratifs au sens large. On y devine notamment l'influence de la peinture baroque et du style Rococo, des Nabis et de Matisse ou encore des productions de l'Atelier Martine de Paul Poiret. Il travaille depuis son atelier près de Fontainebleau, où chaque élément est réalisé à la main, du dessin à la mise en couleur, en passant par le découpage et le collage. Victor Cadene invite Arthur Teboul, écrivain et interprète du groupe Feu ! Chatterton, à dialoguer avec ses créations à travers une série de textes poétiques, échos lettrés à ses oeuvres de papier. Un hymne à la beauté au rythme des mots et des couleurs.