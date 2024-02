Gare au renard ! Edition

Rosie la poule se promène autour de la basse-cour, sans se douter qu'elle est suivie par un renard qui rêve d'en faire son dîner. Toute une série de péripéties malheureuses, plus drôles les unes que les autres, vont s'abattre sur le renard. Placide et tranquille, la poule déjoue sans le savoir les ruses du renard et, dans une pirouette finale pleine d'esprit, revient à temps... pour dîner. Un album à destination des enfants à partir de 4 ans. Ce grand classique de la littérature jeunesse publié en 1968 a suscité l'engouement des médias, des Incorruptibles et de l'Education nationale (sélectionné par dans la liste de référence littérature en maternelle).