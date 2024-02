Animaux totems

Au fil des pages, les 70magnifiques illustrations sous forme de tracé bleu clair invitent à suivre lignes et formes pour donner vie au dessin original. Plus le crayon ou le feutre avancent, plus l'esprit s'évade, absorbé dans la magie des images. Commencez là où vous voulez et sentez -vous libre de créer ! - une pause à soi pour se recentrer en douceur et démêler le fil de ses pensées : 20 minutes suffisent ! - un exercice de lâcher prise, sans contrainte et que tout le monde peut réussir puisque le tracé guide le crayon : on se concentre sur le geste, le son du crayon sur le papier, la lenteur ou la rapidité sont maitrisées