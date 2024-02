Tout le DSCG 4 Comptabilité et audit. Révision et entraînement, Edition 2024-2025

Tout le DSCG 4, l'ouvrage de révision et d'entraînement indispensable pour réussir l'épreuve de Comptabilité et Audit : - des fiches mémos synthétiques pour une révision efficace du cours - de très nombreux exercices et un entraînement à l'épreuve pour être prêt le jour J A jour de la loi de Finance 2021 Au sommaire - Evaluation des sociétés - Les fusions - Principe de la consolidation - Retraitements en IFRS - Retraitement des impôts sur les bénéfices - Comptes des entreprises étrangères - Ajustements et éliminations - Première consolidation et partage des capitaux propres - Variation du pourcentage d'intérêt - Etats financiers consolidés - Contrôle interne - Audit comptable et financier - Contrôle légal des comptes A utiliser en complément du manuel de cours DSCG 4 - Comptabilité et audit - Manuel et applications !