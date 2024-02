Lights Out Tome 3 : Silly Season

La place de Gabriel au sein de son écurie est plus que jamais menacée. Après une énième course ratée, il décide de se changer les idées sur la route. Mais sa balade tourne au désastre : il évite de justesse une moto et finit dans le ravin. Même s'il est sérieusement amoché, hors de question que Neptune apprenne qu'il a eu un accident ! Il se tourne alors vers Mai, la médecin de l'écurie et meilleure amie de sa soeur. La jeune femme connaît Gabriel depuis plusieurs années, pourtant ils n'ont jamais été proches. Lui qui est adorable avec tout le monde se montre toujours froid et distant en sa présence. Alors, quand il se présente à son cabinet et commence à lui parler d'un air enjôleur, Mai n'est pas dupe. Le pilote finit par lui dire la vérité et ils passent un accord. Elle accepte de garder son secret, et en échange Gabriel s'engage à venir la voir après chaque effort pour qu'elle puisse vérifier son état de santé. Un jeu dangereux pour leurs carrières comme pour leurs coeurs...